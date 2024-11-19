Запад отказался от жестких формулировок по Украине на G20

На саммите G20 в Бразилии европейцы отказались от жестких формулировок к России по Украине из-за опасений сорвать принятие итогового коммюнике, пишет Financial Times.

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По данным газеты, ряд европейских делегаций на саммите изначально настаивали на жестких формулировках в отношении России из-за украинского конфликта, передает ТАСС.

Однако позднее, как пишет Financial Times, они отказались от своих требований из опасений, что жесткая позиция могла бы помешать принятию совместного итогового заявления.

Один из европейских дипломатов выразил мнение, что формулировки итоговой декларации недостаточно сильные.

«Формулировки недостаточно сильные. Но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе начались бы споры, и никакого заявления не было бы», – подчеркнул он.

Другой западный дипломат подчеркнул, что это не тот язык по Украине, который они хотели бы видеть.

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В итоговой декларации, принятой участниками саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро, отмечено, что страны Группы приветствуют все конструктивные инициативы, способствующие установлению мира на Украине.

Ранее страны G20 приняли декларацию по итогам встречи в Бразилии, в которой приветствовали все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса.

Напомним, саммит проходит в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. Россию на нем представляет глава МИД Сергей Лавров.