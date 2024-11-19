США уведомили Южную Корею о разрешении Украине наносить удары по РФ

США уведомили Южную Корею о разрешении Украине наносить удары дальнобойным оружием по России. Об этом сообщает Korea Times со ссылкой на канцелярию южнокорейского президента.

Отмечается, что США приняли такое решение в связи со вступлением конфликта на Украине «в новую фазу на фоне участия в боевых действиях на стороне РФ северокорейских военных».

Высокопоставленный чиновник, сопровождавший президента Республики Корея Юн Сок Еля во время визита в Бразилию на саммит G20, рассказал, что, хотя Вашингтон поделился своим решением с Сеулом, между ними не было никаких дискуссий относительно предоставления Южной Кореей оружия Украине.

«Будучи союзниками, Южная Корея и США могут обменяться необходимым оружием в случае необходимости. Однако я хотел бы уточнить, что никаких решений не принято и детальных обсуждений, конкретно по Украине, не было», — добавил он.

При этом ранее президент Республики Корея заявлял, что Сеул может пересмотреть свою политику отказа от поставок оружия на Украину в зависимости от степени сотрудничества КНДР и РФ. Окончательное решение по поводу своей позиции в отношении помощи Киеву Сеул примет после встречи с украинским посланником.