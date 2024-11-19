Кнайсль спрогнозировала последствия в случае ударов по России ATACMS

НАТО в случае ударов баллистическими ракетами ATACMS вглубь России окажется в состоянии войны с ней. Об этом заявила бывшая экс-глава австрийского МИД и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, пишет RT.

По ее мнению, такая ситуация не понравится новому президенту США Дональду Трампу и может привести к отставкам в американских высших кругах.

«Трамп может четко заявить: «Это не американская война, я не имею к ней никакого отношения. Оставьте это европейцам», - пояснила она.

Напомним, что 17 ноября газета The New York Times сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что президент США Джо Байден впервые «санкционировал применение Украиной американских ракет большой дальности» для ударов по территории России. Речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS.

В свою очередь сын выигравшего президентские выборы, но пока не вступившего в должность, Дональда Трампа Дональд Трамп-младший заявил, что американский военно-промышленный комплекс США хочет успеть развязать третью мировую войну до того как в Белом доме сменится администрация.

18 ноября официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер опроверг информацию о том, что США разрешили Украине атаковать российскую территорию американскими дальнобойными ракетами.