В Тбилиси полиция вытеснила участников протеста с проспекта Чавчавадзе

Правоохранители вынудили протестующих в Тбилиси на проспекте Чавчавадзе покинуть территорию. Трансляцию протеста вели местные телеканалы.

Сотни граждан оставались всю ночь на территории перед зданием Тбилисского государственного университета, где оппозиция проводила акцию против итогов парламентских выборов 26 октября. Позже на проспекте появилось значительное число полицейских, которые вынудили людей покинуть место проведения акции и вытеснили их на прилегающий проспект Меликишвили. Во время вытеснения протестующих задержаний и столкновений не было, участники акции подчинились правоохранителям.

Как и накануне, когда сотрудники МВД с этой же территории оттеснили граждан, протестующие остаются на проспекте Меликишвили. Кордон полиции препятствует тому, чтобы они вернулись на проспект Чавчавадзе, перекрытие которого создаст гораздо более серьезные заторы в городе.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 мандатов из 150. Барьер в 5% преодолели оппозиционные партии "Коалиция за перемены" (11,03% голосов, 19 мандатов), "Единство - Национальное движение" (10,17% голосов, 16 мандатов), "Сильная Грузия" (8,81% голосов, 14 мандатов), "Гахария за Грузию" (7,78% голосов, 12 мандатов).

Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводят акции протеста.