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На Шольца усилилось давление из-за отказа поставлять Украине ракеты Taurus

Поскольку позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по отказу поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus не изменится, на политика усилилось давление с целью изменения его решения.

На Шольца усилилось давление из-за Украины
© globallookpress.com

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Для канцлера Шольца существуют определенные пределы. Он не хочет, чтобы ракеты Taurus были поставлены Украине для ударов вглубь России. И его позиция не изменится», — сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По информации авторов материала, на канцлера усиливается давление, чтобы он пересмотрел свой «категорический отказ» по поставкам дальнобойного оружия Киеву.

Ранее Шольц в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) заявил, что Германия придерживается решения не поставлять дальнобойные ракеты Taurus Вооруженным силам Украины на фоне решения США разрешить удары оружием подобного типа.