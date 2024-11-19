Один из участников саммита G20 покинул его на скорой

Президента Парагвая Сантьяго Пенью, принимавшего участие в саммите «Большой двадцатки» (G20), увезли в больницу на машине скорой помощи, сообщает парагвайская газета Última Hora. Главу государства госпитализировали с жалобой на боль в районе сердца.

Президент Сантьяго Пенья покинул саммит G20 на скорой помощи... Он почувствовал боль в районе сердца, — говорится в публикации.

Источник газеты уточнил, что врачи скорой помощи сделали лидеру Парагвая электрокардиограмму прямо в здании, где проходил саммит. Они выявили у политика аномалию. В связи с этим медики приняли решение о госпитализации президента.

На саммите G20 впервые за три года удалось сделать "семейное фото"

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября. Ранее на мероприятие прилетел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дипломат прибыл в Бразилию из Абу-Даби, где он посетил международный форум по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс». На саммите G20 Лавров возглавляет российскую делегацию.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Он назвал это серьезным вызовом. Шольц подчеркнул, что он очень активно ратовал за участие Зеленского в мероприятии.