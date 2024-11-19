На митинге в Тбилиси начались стычки с полицией

В Тбилиси участники акции протеста против итогов парламентских выборов начали стычки с полицией. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что митинг проходит на проспекте Меликишвили на окраине грузинской столицы. Сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ и пытаются оттеснить протестующих с проезжей части.

За несколько часов до этого полицейские очистили соседний проспект Чавчавадзе, на котором сторонники оппозиции разбили палаточный лагерь.

Митингующие всю ночь провели на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать итоговые результаты парламентских выборов. По ее словам, в республике необходимо провести новое голосование.