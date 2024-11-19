Президент Польши назвал неожиданную причину звонка Шольца Путину

Президент Польши Анджей Дуда обвинил федерального канцлера Германии Олафа Шольца в попытке устранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров по поводу будущего Украины. Его слова приводит Bloomberg.

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Он утверждает, что звонок Шольца не имел цели подтолкнуть Владимира Путина к переговорам о мирном урегулировании конфликта, как сообщал сам канцлер.

"Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность", – сказал Дуда.

Он считает, что Шольц обеспокоен возможностью заключения невыгодных для Германии соглашений из США при администрации Трампа и пытается действовать на опережение. Больше всего немцы боятся, что Дональд Трамп заставит их покупать газ у Америки, утверждает Дуда.

Путин поговорил с Шольцем

Накануне Шольц заявил, что считает правильным решение провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на критику европейских коллег.