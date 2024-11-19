Пока вы спали: Маск о «лжедемии» и Макрон об ударах ВСУ вглубь России

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Захарова прокомментировала отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20

Представители Запада, не сумев «устроить цирк» с организацией совместного фотографирования на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, предпочли не появляться на ней, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

«Американская делегация пояснила: это не из-за Сергея Лаврова, а из-за логистических проблем. Теперь это так называется - запомните. У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой», - заявила дипломат.

Ранее Белый дом заявил, что президент США не присутствовал на общей фотографии лидеров G20 из-за логистических проблем, а не потому что он якобы хотел избежать встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Маск посмеялся над угрозами Сороса о новой пандемии

Бизнесмен из США Илон Маск посмеялся в социальной сети X над заявлением председателя фонда Open Society Foundations* Алекса Сороса об отчаянном положении американцев в случае новой эпидемии при будущей администрации Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Как считает Сорос, политика кандидата на пост главы Минздрава США Роберта Кеннеди-младшего приведет к разрушению медицинской системы и крайне тяжелому положению американцев в случае очередной пандемии.

«Лжедемии», — поправил его Маск, поиграв словами «пандемия» и «ложь».

Пентагон не смог подтвердить якобы участие военных КНДР в боевых действиях

Минобороны США не может подтвердить возможное участие военных из Северной Кореи в боевых действиях в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя официального представителя ведомства Сабрины Сингх.

«Что касается боевых действий, мы знаем, что они, как сообщалось, начали участвовать в боевых действиях. Мы не подтвердили это независимо, но, с учетом сказанного, они движутся в Курск по какой-то причине. Знаете ли, у нас есть все основания ожидать, что они будут участвовать в боевых действиях, но я не могу подтвердить это в данный момент», — заявила она.

Ранее заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель сказал, что 10 тысяч военных из КНДР участвуют в боевых действиях вместе с российскими военными в Курской области.

Макрон приветствовал решение США разрешить Украине наносить удары по России

Глава Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро приветствовал решение американских властей позволить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь России, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

Президент считает, что совместное заявление на саммите могло бы быть «более четким» в том, что касается конфликта вокруг Украины.

Лидеры саммита G20 приняли итоговую декларацию

Лидеры государств G20 приняли декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Декларация предусматривает действия, направленные на достижение конкретных результатов, основанные на приоритетах председательства Бразилии в G20, таких как: социальная интеграция и борьба с голодом и нищетой; устойчивое развитие, переход к энергетике и борьба с изменением климата; реформа институтов глобального управления.

В документе также закреплены достижения бразильского председательства в течение года, такие как Глобальный альянс против голода и нищеты, Целевая группа по глобальной мобилизации против изменения климата и Призыв к действию по реформе глобального управления.