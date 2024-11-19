Маск высмеял пугающий прогноз Сороса о новой пандемии

Американский миллиардер Илон Маск высмеял предупреждение главы фонда «Открытое общество» финансиста Джорджа Сороса об опасности для американцев в случае новой пандемии. Свое мнение он высказал в соцсети Х.

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По словам Сороса, если это случится, американцы окажутся в крайне тяжелом положении из-за политики кандидата на пост министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего.

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«Лжедемии», — прокомментировал его заявление Маск.

13 ноября стало известно, что Маск возглавит в администрации избранного президента США Дональда Трампа департамент по достижению госэффективностиъ. Комментируя назначение, миллиардер пообещал создать и опубликовать рейтинг самых безумных трат налогов американцев.