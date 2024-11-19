«Грандиозный конец»: в сенате США выступили с предупреждением Байдену

Разрешение наносить удары вглубь российской территории ракетами США, данное Киеву из Вашингтона, не соответствует американской конституции и ставит страну под угрозу мировой войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора Рэнда Пола.

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«Просто грандиозный финал [действующего президента США Джо] Байдена — подтолкнуть нас всех к третьей мировой до своего ухода», — заявил парламентарий.

Байдена обвинили в нарушении обещаний Трампу из-за решения по России

Он считает, что мнимые преимущества эскалации конфликта вокруг Украины не перевешивают угрозы разрушительной для США мировой войны. Пол указал, что США необходимо сменить свой подход к противостоянию, а конфликт на Украине должен закончиться переговорами.