Трамп лично просит сенаторов утвердить кандидатуру Гетца, пишут СМИ
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп лично обзванивает сенаторов из Республиканской партии, призывая их проголосовать за кандидатуру Мэтта Гетца на пост генерального прокурора и главы Минюста, несмотря на обвинения против бывшего конгрессмена, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Axios.
«Одна вещь о Дональде Трампе: люди никогда не должны путать его поддержку одного из своих кандидатов с тактическим или стратегическим инструментом для кого-то другого. И, по крайней мере, на данный момент он вкладывает в это свой собственный политический капитал», - указал сенатор-республиканец Кевин Крамер.
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Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что более половины сенаторов-республиканцев не поддерживают кандидатуру Гетца. Таким образом, в Сенате будет недостаточно голосов для утверждения его кандидатуры.
До этого спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что будет «настоятельно просить» комитет по этике не публиковать отчет о расследовании в отношении Гетца, которое закончилось без предъявления обвинений.
Гетц ранее регулярно критиковал как Минюст, так и ФБР, в том числе призывая лишить бюро финансирования и упразднить его.