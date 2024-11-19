США уведомили Корею о разрешении Киеву наносить удары по России, пишут СМИ

Американские власти предварительно уведомили Южную Корею о решении позволить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Ренхап».

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«Южная Корея получила предварительное уведомление от США об их... решении позволить Украине применять ракеты большой дальности для ударов по территории России», - заявила канцелярия южнокорейского президента Юн Сок Ёля.

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При этом не обсуждалась возможность поставок Сеулом оружия Украине. Данное решение будет приниматься после переговоров с украинским посланником, который должен посетить Сеул.