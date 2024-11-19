США уведомили Корею о разрешении Киеву наносить удары по России, пишут СМИ
Американские власти предварительно уведомили Южную Корею о решении позволить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Ренхап».
«Южная Корея получила предварительное уведомление от США об их... решении позволить Украине применять ракеты большой дальности для ударов по территории России», - заявила канцелярия южнокорейского президента Юн Сок Ёля.
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При этом не обсуждалась возможность поставок Сеулом оружия Украине. Данное решение будет приниматься после переговоров с украинским посланником, который должен посетить Сеул.