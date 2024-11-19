Президент Боливии прокомментировал решение США об ударах по России
Боливия выступает за мирное разрешение ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Луиса Арсе.
По его словам, худшее, что можно сделать, - подливать бензин в огонь. Так глава государства отреагировал на сообщения о возможных ударах дальнобойными ракетами вглубь России.
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«Ситуация между Россией и Украиной деликатная, и призывать к отправке ракет или другого смертельного оружия против того или иного народа никогда не будет поддержано правительством Боливии», - заявил Арсе на полях саммита G20.
Боливийский лидер указал, что лучшее решение – «это не отправка ракет, а отправка переговорщиков», чтобы проблемы решались мирным путем без применения оружия.