СМИ: Макрон намерен пригласить Трампа и Маска посетить Париж

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует пригласить избранного президента США Дональда Трампа и Илона Маска посетить Париж в начале февраля 2025 года. Об этом сообщила в понедельник корреспондент телеканала CNN Кайла Тауши.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится пригласить избранного президента Дональда Трампа и Илона Маска в Париж на саммит по искусственному интеллекту в начале февраля", - написала она на своей странице в X (ранее Twitter).

Республиканец Трамп выиграл президентские выборы в США 5 ноября. Он нанес поражение представительнице демократов Камале Харрис, являющейся вице-президентом страны. По итогам выборов республиканцам удалось взять под контроль Сенат и Палату представителей Конгресса. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.