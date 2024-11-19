На саммите G20 сделали еще один снимок после отсутствия Байдена на первом

Участники саммита Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро сделали еще одну совместную фотографию после того, как на сделанной 18 ноября отсутствовали президент США Джо Байден, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ее канадский коллега Джастин Трюдо. Об этом сообщил портал G1.

Байден, Мелони и Трюдо стоят рядом в первом ряду между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На этот раз на фотографии отсутствует президент Аргентины Хавьер Милей. От России присутствует шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отсутствие Байдена на общей фотографии лидеров стран G20, напомнила, что западные представители и раньше избегали общего снимка с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

В понедельник представитель американской администрации сказал, что Байден отсутствует на снимке не из-за нежелания фотографироваться с Лавровым, представляющим Россию на саммите, а "из-за проблем с логистикой". По его словам, "фотография была сделана заранее - до того, как прибыли все лидеры".

Саммит G20 проходил в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября. По данным бразильской стороны, в нем приняли участие 42 страны.