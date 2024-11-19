В решении Байдена по Украине увидели пользу для Трампа

Решение главы США Джо Байдена разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по России может оказаться полезным для избранного президента Дональда Трампа. Такое мнение Андрей Кортунов в разговоре с РБК.

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Он пояснил, что после прихода к власти республиканец может отменить решение своего предшественника, показав себя миротворцем.

«В данном случае в классическом сценарии плохого и хорошего полицейского Трамп может передать Байдену роль плохого полицейского, а себе зарезервировать роль хорошего», — отметил собеседник издания.

Он подчеркнул, что главная задача на ближайшие месяцы заключается в том, чтобы не допустить «непоправимого развития событий». Если это удастся сделать, появится надежда на начало какого-то диалога, указал Кортунов.

17 ноября Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.