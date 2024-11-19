Трамп подтвердил свое намерение ввести в США чрезвычайное положение

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил планы о введении в стране чрезвычайного положения. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

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Он отреагировал на пост политика Тома Фиттона, указавшего, что новый глава Белого дома может установить режим ЧП для борьбы с нелегальной миграцией.

В США заявили, что Трамп после инаугурации проведет высылку мигрантов

«Правда!», — написал президент.

Ранее источник в Белом доме сообщил, что Трамп в первый день после инаугурации 20 января примет ряд исполнительных мер против мигрантов-нелегалов и свернет указы покидающего свой пост Джо Байдена по поощрению въезда в страну.

Было подсчитано, что более 1,3 миллиона легальных мигрантов, находящихся на территории США, могут быть выдворены из страны после прихода Трампа к власти. По информации NBC News, первыми он может выдворить людей, представляющих угрозу. К таким мигрантам, например, относятся уроженцы Китая призывного возраста.