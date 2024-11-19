В Белом доме ответили на слухи о нежелании Байдена фотографироваться с Лавровым

Лидер США Джо Байден не присутствовал на общей фотографии глав G20 из-за логистических проблем, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

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По его словам, это не связано с тем, что глава Белого дома хотел избежать встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

На саммите G20 впервые за три года удалось сделать "семейное фото"

Ранее агентство Bloomberg обратило внимание на отсутствие на фотографии лидеров G20 Байдена, главы правительства Канады Джастина Трюдо и премьера Италии Джорджи Мелони. Организаторы G20, который проходит в Бразилии, заявили о том, что они опоздали на совместную фотографию и что возможно будет сделана попытка собрать всех глав государств для фотографии вновь.