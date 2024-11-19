В США признали, что не смогли убедить Китай помешать развитию связей КНДР и РФ

Вашингтон не смог убедить Китай помешать развитию отношений между Россией и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Курт Кэмпбелл, слова которого передает ТАСС.

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«Мы считаем, что наращивание координации между Пхеньяном и Москвой вызывает опасения. И мы продолжим оказывать давление на Китай, чтобы доказать, что действия КНДР представляют опасность и дестабилизируют ситуацию», — заявил он.

На Украине отреагировали на договор России и КНДР

17 ноября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден на переговорах с председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином попросил его использовать влияние Пекина на Пхеньян. Выступая в столице Перу Лиме на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен состоявшейся там на полях саммита АТЭС встрече американского и китайского лидеров, Салливан отметил, что просьба Байдена была озвучена в связи с утверждениями о переброске КНДР своих войск в Россию для участия в специальной военной операции на Украине.

Ранее в Госдепе оценили возможности побудить Северную Корею к диалогу с США.