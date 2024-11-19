США объявят о новых пакетах помощи Украине

Власти США объявят о новых пакетах военной помощи Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя страны при ООН Линды Томас-Гринфилд.

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По ее словам, это произойдет в ближайшие дни. Отмечается, что Вашингтон продолжит наращивать помощь Киеву в области безопасности, включая артиллерию, средства противовоздушной обороны, бронетехнику и другие необходимые средства и боеприпасы.

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Детали новых пакетов помощи Томас-Гринфилд раскрывать не стала.