СМИ: Трамп провел встречу с гендиректором Coinbase Армстронгом

Избранный президент США Дональд Трамп провёл не анонсированную встречу с генеральным директором крупной криптовалютной платформы Coinbase Брайаном Армстронгом. По данным The Wall Street Journal, стороны, вероятно, обсудили возможные назначения в новой администрации американского лидера.

В газете отмечается, что Трамп ранее был скептически настроен к криптовалютам, однако позже дал понять, что стал активным сторонником их использования.

Трамп впервые после победы на выборах встретился с иностранным лидером

«Трамп, бывший криптоскептик, превратился в ярого сторонника отрасли», — говорится в публикации.

Ранее Трамп предложил «перевести» американский госдолг в криптовалюту.

Позже аналитики в беседе с RT рассказали, что влияет на рост криптовалюты, и спрогнозировали стоимость биткоина в $100 тыс. до конца года.