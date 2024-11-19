В Австрии предрекли прямой конфликт НАТО и РФ при ударе ATACMS

Североатлантический альянс в случае ударов тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь России окажется в состоянии войны с ней. Об этом, ссылаясь на слова бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, сообщает ТАСС.

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Экс-глава МИД подчеркнула, что такое развитие событий не является выгодным для нового президента США Дональда Трампа. Поэтому в Соединенных Штатах возможны потрясения и отставки.

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Кнайсль отметила, что с учетом военной обстановки США и Европе придется изменить риторику и найти выход из созданной ими самими ситуации. По ее мнению, Вашингтону это будет сделать легче, так как Трамп может полностью переложить ведение войны на европейские страны.

По словам бывшего министра, охвативший Евросоюз военный энтузиазм представляет настоящую проблему для остатков того, что некогда было Европой.

18 ноября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел ЕС не приняли общего решения об отмене ограничений на применение западного оружия по территории России, каждая страна будет решать это сама.

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что действующий глава США Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Подобное решение было принято впервые за все время дискуссий по данному вопросу.

В МИД РФ предупредили Запад об ощутимом ответе на удары вглубь России.