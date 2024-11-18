Канада собирается надавить на «Большую двадцатку» для принятия Украины в НАТО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что собирается надавить на страны Запада во время саммита «Большой двадцатки» (G20) с целью ускорить вступление Украины в НАТО. Об этом сообщает телеканал CTV.

Отмечается, что Трюдо намерен отстаивать «план победы» Зеленского, настаивая на необходимости как можно скорее принять Украину в НАТО. При этом источник утверждает, что такая инициатива канадского премьера связана с информацией о том, что ряд западных стран разрешили ВСУ наносить удары по территории России с помощью дальнобойного оружия.