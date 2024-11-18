Стало известно о повреждении второго подводного кабеля в Европе за сутки

Подводный кабель связи между Литвой и Швецией получил повреждения в результате внешнего воздействия, заявил глава технологического отдела литовского оператора Telia Андрюс Шемешкявичус. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Инцидент произошел около 10 утра 17 ноября, повреждения были обнаружены после пропажи связи.

Специалист отметил, что поврежденный кабель «был довольно старым и с ним уже происходили неисправности», однако случаев диверсий зафиксировано не было.

«Эти неудачи обычно связаны с судоходством, когда где-то на мелководье, недалеко от берега, какое-то судно, которое неправильно бросило якорь, может зацепить трос и порвать его», — отметил Шемешкявичус.

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Вместе с тем, заметил глава техотдела, этот кабель пересекается с другим поврежденным утром 18 ноября европейским кабелем связи, проложенным, в свою очередь, между Финляндией и Германией.

«Эти кабели пересекаются только на площади 10 кв. м. Поскольку их оба повредили, становится ясно, что здесь не было случайного сброса якоря одного судна, это могло быть что-то более серьезное», — предположил представитель оператора.

Пропускная способность интернета Telia в Литве сократилась на треть из-за инцидента, поскольку трафик идет по трем кабелям. Однако связь была восстановлена в обход неисправности, констатировал Шемешкявичус.