Стало известно о повреждении второго подводного кабеля в Европе за сутки

Подводный кабель связи между Литвой и Швецией получил повреждения в результате внешнего воздействия, заявил глава технологического отдела литовского оператора Telia Андрюс Шемешкявичус. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Стало известно о повреждении второго подводного кабеля в Европе за сутки
© globallookpress.com

Инцидент произошел около 10 утра 17 ноября, повреждения были обнаружены после пропажи связи.

Специалист отметил, что поврежденный кабель «был довольно старым и с ним уже происходили неисправности», однако случаев диверсий зафиксировано не было.

«Эти неудачи обычно связаны с судоходством, когда где-то на мелководье, недалеко от берега, какое-то судно, которое неправильно бросило якорь, может зацепить трос и порвать его», — отметил Шемешкявичус.

ФРГ и Финляндия выпустили заявление по повреждению подводного кабеля

Вместе с тем, заметил глава техотдела, этот кабель пересекается с другим поврежденным утром 18 ноября европейским кабелем связи, проложенным, в свою очередь, между Финляндией и Германией.

«Эти кабели пересекаются только на площади 10 кв. м. Поскольку их оба повредили, становится ясно, что здесь не было случайного сброса якоря одного судна, это могло быть что-то более серьезное», — предположил представитель оператора.

Пропускная способность интернета Telia в Литве сократилась на треть из-за инцидента, поскольку трафик идет по трем кабелям. Однако связь была восстановлена в обход неисправности, констатировал Шемешкявичус.