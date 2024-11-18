В Словакии прокомментировали разрешение на удары вглубь РФ

Разрешение США Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России повлечет за собой гибель людей и эскалацию конфликта. Такое мнение высказал глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, передает РИА Новости.

Он назвал сообщения о возможном использовании дальнобойных американских, британских и французских ракет для ударов вглубь РФ «очень опасными».

«Выпущенные ракеты по России принесут лишь гибель людей и эскалацию конфликта. Резко отвергаю этот шаг наших союзников и считаю его опасным не только для Украины, но и для Словакии в виде возможного втягивания стран НАТО в конфликт с Россией и повторного отдаления переговоров о мире для украинского народа», — добавил Шутай-Эшток.

Ранее посол Белоруссии в России Александр Рогожник, комментируя разрешение на удары вглубь РФ, заявил, что оно приведет к эскалации конфликта и ни один здравомыслящий человек не может поддерживать его.