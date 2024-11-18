США обвинили россиянина в распространении программ-вымогателей

Министерство юстиции США предъявило обвинения 42-летнему россиянину Евгению Птицыну, которого обвиняют в координации распространения программ-вымогателей Phobos. Об этом сообщили в ведомстве.

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Птицын был экстрадирован из Южной Кореи и предстал перед федеральным судом в Мэриленде 4 ноября. Ему предъявлены обвинения по 13 пунктам, включая мошенничество, повреждение защищенных компьютеров и вымогательство. В случае признания виновным ему грозит до 125 лет лишения свободы.

Следствие утверждает, что программы Phobos атаковали более 1000 организаций по всему миру, в том числе крупные компании, школы, больницы и некоммерческие организации, что привело к выплатам выкупов на сумму более $16 млн.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако отметила, что сотрудничество с международными партнерами, в частности с Южной Кореей, сыграло ключевую роль в аресте и экстрадиции Птицына, передает «Радиоточка НСН».