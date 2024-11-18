Экс-советник НАТО заявил об отчаянии Зеленского

Экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что Владимир Зеленский «находится в отчаянии» из-за проблем ВСУ. Об этом он заявил на YouТube-канале Dialogue Works.

По словам Жака Бо, из-за проблем ВСУ в зоне боевых действий Зеленский отчаянно ищет новый источник помощи. При этом бывший советник уверен, что Зеленский также опасается прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа, который может остановить помощь Украине.

«Ситуация в Украине стала крайне тяжелой для украинских сил, и, вероятно, мы также видим, что Владимир Зеленский отчаянно ищет поддержки. <...> Зеленский отчаянно ищет поддержки и бросается к европейцам, чтобы получить все больше и больше», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что посетил Купянск.