Пять человек пострадали в результате ракетного обстрела центральной части Израиля со стороны Ливана. Предположительно, они получили ранения от осколков ракеты-перехватчика, пишет The Jerusalem Post.

Пострадавшие были доставлены в медицинский центр имени Рабина в кампусе Бейлинсон в Петах-Тикве.

54-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, один человек в состоянии средней степени тяжести, и трое получили легкие ранения.

Полиция заявила, что стражи порядка и армейские подразделения прочесывают районы, где сообщалось об ударах. Силы направлены в том числе к месту, где упали обломки запущенной из Ливана ракеты, в район на границе городов Рамат-Ган и Бней-Брак, к востоку от Тель-Авива.

В Рамат-Гане после падения обломков вспыхнул сильный пожар. Позже стало известно, что это загорелся пустой пассажирский автобус.

Пресс-служба ЦАХАЛ заметила, что по всей территории Израиля звучат сирены воздушной тревоги, оповещающие о масштабной ракетной атаке

В ведомстве уточнили, что воздушная тревога слышна, в частности, в центральном Израиле, Западной, Центральной и Верхней Галилее, в Авивиме, Лимане, Метуле.

По данным пресс-службы, большая часть ракет и беспилотников перехвачена, их обломки упали как в пустынной местности, так и на населенные пункты.