Саммит Большой двадцатки, который проходит в бразильском городе Рио-де-Жанейро, еще не закончен, но уже может похвастать достижением. Впервые за три года участники встречи сделали "семейное фото".

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Местные СМИ до последнего момента гадали, будет ли совместное фотографирование. С тех пор, как Россия начала спецоперацию на Украине, западные политики отказывались позировать рядом с представителями РФ. Так было и на саммите в Индонезии в 2022 году, и на саммите в Индии в 2023-м, как, впрочем, и в ходе других встреч на высоком уровне.

Как заявил CNN Brasil политолог Маурисиу Сантору из Центра политико-стратегических исследований при ВМС Бразилии, "фотографии - это формальность, их отсутствие не свидетельствует о провале переговоров". Однако для Бразилии, по его словам, сам факт совместного фотографирования имеет символическое значение, что страна вернулась на международную арену в качестве активного игрока.

К тому же появление "семейного фото" участников саммита может говорить о том, что работа над итоговой декларацией тоже успешно продвигается, что удалось найти приемлемые для всех сторон формулировки. Или хотя бы компромиссы. Ведь в воскресенье, когда шерпы закончили свою работу, все еще оставались вопросы к нескольким пунктам документа.

Впрочем, год назад на саммите в Нью-Дели подготовка совместного заявления тоже шла с большим трудом. Пришлось преодолеть большое количество подводных камней, чтобы согласовать текст декларации. Тогда странам Глобального Юга удалось устоять перед давлением Запада в его попытках украинизировать повестку дня, трактовать события в выгодном Западу ключе. В итоге сам Запад пошел на компромиссы, и саммит в Нью-Дели, по слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, стал поворотным. Страны мирового большинства смогли продемонстрировать сплоченность в отстаивании свои прав. Конечно, формулировки в итоговом документе были такими, что каждая сторона могла их трактовать в свою пользу, но уже это было достижением.