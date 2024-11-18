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В Госдепе опровергли разрешение Украине бить американским оружием вглубь России

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер опроверг информацию о том, что США разрешили Украине атаковать российскую территорию американскими дальнобойными ракетами. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдепе опровергли разрешение Украине бить американским оружием вглубь России
© РИА Новости

Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами. По словам Миллера, США не поменяли свою политику относительно атак американским оружием по территории России. При этом он также отметил, что в дальнейшем США будут адаптировать и менять под актуальную ситуацию то вооружение, которое они отправляют ВСУ.

«У меня нет обновлений в политике, чтобы говорить о них сегодня», — рассказал Миллер.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары по России с помощью дальнобойных ракет ATACMS.