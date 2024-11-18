Нетаньяху сообщил об ударе по объекту ядерной программы Ирана

Во время последней атаки Израиля по Ирану был нанесен удар по «определенному компоненту» ядерной программы Ирана. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

По его словам, Иран при наличии ядерного вооружения представляет «гигантскую угрозу» не только для существования Израиля, но и для возможного выстраивания мирных отношений с соседними для Израиля странами.

«Это не секрет, об этом известно. Есть определенный компонент ядерной программы, по которому был нанесен удар в ходе атаки», — добавил Нетаньяху.

При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Напомним, что 26 октября Израиль совершил массированную атаку по целям на территории Ирана. Тель-Авив назвал удар ответом на атаку Тегерана, которую тот провел против Израиля 1 октября. Иран пообещал ответ.