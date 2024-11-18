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Байден обратился к Лаврову на саммите G20

Президент США Джо Байден публично поддержал Украину на саммите Большой двадцатки (G20) в присутствии главы МИД России Сергея Лаврова.

Байден обратился к Лаврову на саммите G20
© globallookpress.com

Об этом сообщает издание New York Post.

«США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. И все присутствующие за этим столом тоже должны [оказывать эту поддержку]», — сказал Байден, обращаясь, в том числе, к Лаврову, который сидел напротив американского президента.

Байден также обвинил Россию в рекордном повышении цен на продовольствие.

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