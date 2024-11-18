Петиция о возвращении Великобритании в ЕС набрала 36 тысяч подписей
Петиция о возвращении Великобритании в состав Евросоюза набрала 36 тысяч подписей за три недели. Это означает, что теперь ее должны рассмотреть в правительстве страны. Об этом сообщает газета Independent.
Отмечается, что правительство Великобритании обязано рассмотреть любую петицию, если та набирает более 10 000 подписей, а при наличии 100 000 подписей инициатива должна быть рассмотрена в парламенте. Как считает автор петиции Роберт Макмастер, Великобритании стоит как можно скорее подать заявку на вступление в ЕС в качестве полноправного члена, поскольку это может дать необходимый толчок экономике, свободе и стабильности страны.
«Я считаю, что Brexit не принес никакой ощутимой выгоды и не предвещает никаких перспектив, что Великобритания изменила свое мнение, и это следует признать. <...> Выход из ЕС сделал нас беднее, менее защищенными и лишил возможностей как молодежь, так и малый бизнес. Каждый день мы видим, какой ущерб наносится, ущерб, который можно было бы легко исправить», — заявил он.