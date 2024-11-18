Эрдоган обратился к G20

Эрдоган призвал G20 обеспечить немедленное прекращение огня в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Группы двадцати (G20) приложить усилия для обеспечения немедленного прекращения огня в секторе Газа.
Об этом он заявил на саммите G20 в ходе заседания, посвященного борьбе с бедностью и голодом.
"Риск голода в секторе Газа достиг катастрофического уровня по международным критериям. 96% населения Газы, то есть более 2 млн человек, не имеют доступа к здоровой пище и воде", - сообщил Эрдоган.
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Он отметил, что Турция "направила в сектор Газа более 86 тыс. тонн гуманитарной помощи", а в Ливан - "более 1 300 тонн".
"Перед лицом этой гуманитарной катастрофы в секторе Газа я еще раз призываю обеспечить немедленное и постоянное прекращение огня", - заявил Эрдоган.