В ООН выступили с призывом после разрешения на удары вглубь РФ

ООН призывает обеспечить безопасность гражданских лиц в связи с сообщением о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS. С таким заявлением выступил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Он отметил, что призыв адресован ко «всем сторонам».

«Они должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились», — сказал Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что Байден разрешил Украине бить вглубь России ракетами ATACMS. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что если это решение действительно было принято и доведено до Киева, то это «новый виток напряженности» в конфликте.