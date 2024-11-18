Трамп обсудил с премьером Швеции ситуацию на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Об этом сообщает шведская правительственная канцелярия.

Трамп позвонил Кристерссону в понедельник днем, стороны обсудили сотрудничество в НАТО, "общие интересы безопасности", ситуацию на Украине.