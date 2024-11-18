Трамп обсудил с премьером Швеции ситуацию на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Об этом сообщает шведская правительственная канцелярия.
Трамп позвонил Кристерссону в понедельник днем, стороны обсудили сотрудничество в НАТО, "общие интересы безопасности", ситуацию на Украине.
"И я, в частности, подчеркнул, что поддержка Украины важна как для шведской, так и для трансатлантической безопасности. Мы также обсудили экономическое сотрудничество Швеции и США в сфере торговли и технологий, Швеция является десятым по величине инвестором в США. Я рассчитываю на продолжение нашего тесного сотрудничества, и мы встретимся, когда появится возможность", - приводятся в сообщении слова Кристерссона.