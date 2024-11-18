В Евросоюзе не смогли договориться о приостановке диалога с Израилем

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) во время заседания в Брюсселе не смогли договориться по вопросу приостановки политического диалога с Израилем из-за действий израильской армии в секторе Газа.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его слова приводит Reuters.

«Мы знаем, что в Газе происходят трагические события, есть огромные жертвы среди гражданского населения. (...) И я могу сказать, что не было достигнуто согласия по поводу идеи приостановления переговоров с Израилем», — высказался он.

В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с предложением к государствам-членам Евросоюза приостановить политический диалог с Израилем в свете обвинений в массовых нарушениях прав человека и международного гуманитарного права на палестинских территориях. Чтобы предложение было принято, его должны были поддержать все 27 стран-членов ЕС.

Ранее в МИД Бельгии заявили, что Израиль проигнорировал свои международные обязательства и создал «разрушительный прецедент», утвердив закон о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).