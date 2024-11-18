Италия не планирует разрешать Украине бить своим оружием по территории России

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что власти его страны не планируют разрешать Украине атаковать итальянским оружием по территории России. Об этом сообщает Le Monde.

По словам Таяни, позиция Италии по этому вопросу не изменилась — Украине по прежнему разрешается атаковать итальянским оружием только по тем целям, которые находятся на украинской территории. Помимо этого Таяни также заявил, что Италия поддерживает идею мирной конференции, на которую пригласят представителей России и Китая.

«Наша позиция по поводу использования оружия Украиной не изменилась: оно может быть использовано только на украинской территории», — заявил он.

Ранее Украина получила от Евросоюза снаряды, обещанные 8,5 месяцев назад.