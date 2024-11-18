Испанские врачи провели исследование обстоятельств смерти легендарного актера, звезды боевиков Брюса Ли. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В частности, специалисты тщательно проанализировали данные, полученные после вскрытия тела мастера кунг-фу.

На основе анализа ученые определили, что у Брюса Ли была редкая болезнь — гипонатриемия, которая не позволяет почкам выводить избыток воды из организма.

Кроме того, выведению жидкости из организма препятствовали острая почечная недостаточность и серьёзные физические нагрузки.

Таким образом, отметили исследователи, причиной смерти явилась болезнь, а не таблетка, заказ гангстеров, отрава или тепловой удар.

Напомним, что Брюс Ли скоропостижно скончался в Гонконге 20 июля 1973 года в период работы над фильмом «Игра смерти».