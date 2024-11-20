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Зеленский потребовал от ФРГ передать Taurus после изменения ядерной доктрины РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию как можно быстрее передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus после того, как Владимир Путин внес изменения в ядерную доктрину России.

Зеленский обратился с призывом к Германии после изменения ядерной доктрины РФ
© globallookpress.com

Об этом пишет «Укринформ».

«Я считаю, что после слов [Путина] о ядерном оружии Германии пора поддержать соответствующие решения», — заявил Зеленский.

По его словам, для Киева «критически важно», уничтожать российскую артиллерию «где бы она ни находилась».

Накануне газета Bild писала, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц «ссорился» из-за поставок Taurus с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам журналистов, Шольц убежден, что поставка Taurus Украине является безответственной. Канцлер считает, что они могут привести к эскалации конфликта.

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Шольц в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро подтвердил, что все еще придерживается своего решения не передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что США разрешили ВСУ бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь РФ. По словам канцлера, у Германии есть свои принципы, которым государство изменять не планирует.

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