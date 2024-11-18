Шольц обозначил свою позицию по поставкам ракет Taurus Украине

Германия придерживается решения не поставлять дальнобойные ракеты Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ) на фоне решения США разрешить удары оружием подобного типа.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе саммита «Большая двадцатка» (G-20) в Рио-де-Жанейро, передает агентство Reuters.

«У нас есть свои принципы, которых мы продолжим придерживаться», — рассказал глава немецкого правительства.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что разрешение странами Запада Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием грозит резкой эскалацией конфликта. Он подчеркнул, что единственной целью подобной меры являются попытки сорвать мирные переговоры и возможность урегулирования конфликта.