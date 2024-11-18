Швеция начала готовить своих граждан к ядерной войне

Правительство Швеции продолжает готовить граждан страны к гипотетической ядерной войне, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, власти королевства в рамках подготовки начали рассылку пяти миллионов брошюр нового образца с инструкциями по организации запасов провизии на случай войны или иного кризиса.

Брошюра «Если кризис или война наступит» в два раза больше предыдущих версий и включает также инструкции по мерам обеспечения собственной безопасности при ядерной атаке, заметили журналисты.

Напомним, что составители одной из предыдущих версий брошюры советовали шведам запасти консервы, приобрести портативный фильтр для воды, аптечку и радио. Еду предлагалось запасти на три месяца вперед.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что призывы шведских властей к жителям королевства о необходимости готовиться к перспективе боевых действий требуют реакции со стороны общества.

По ее мнению, шведам следует потребовать от представителей своего правительства объяснений на этот счет.