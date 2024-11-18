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В МИД Венгрии заявили, что российские атаки стали успешнее

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в последнее время российские атаки в зоне украинского конфликта стали успешнее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал М1.

В МИД Венгрии заявили, что российские атаки стали успешнее
© globallookpress.com

По словам Сийярто, на фоне возросшей интенсивности российских атак, на Украине быстро ухудшается гуманитарная ситуация. При этом дипломат также считает, что представители «либерального мейнстрима» в Вашингтоне и Брюсселе не готовы осознать, насколько хуже становится ситуация на Украине. По этой причине, как считает Сийярто, украинский конфликт необходимо окончить как можно скорее.

«Новая реальность заключается в том, что, во-первых, в США новый президент — сторонник мира; во-вторых, российские атаки стали в прошедший период все интенсивнее и все более заметно успешнее; в-третьих, чрезвычайно быстро ухудшающаяся гуманитарная ситуация на Украине, а к тому же приближается зима», — заявил он.

Ранее Сийярто обвинил Запад в глобальном расширении войны.