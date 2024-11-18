В МИД Венгрии заявили, что российские атаки стали успешнее

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в последнее время российские атаки в зоне украинского конфликта стали успешнее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал М1.

По словам Сийярто, на фоне возросшей интенсивности российских атак, на Украине быстро ухудшается гуманитарная ситуация. При этом дипломат также считает, что представители «либерального мейнстрима» в Вашингтоне и Брюсселе не готовы осознать, насколько хуже становится ситуация на Украине. По этой причине, как считает Сийярто, украинский конфликт необходимо окончить как можно скорее.

«Новая реальность заключается в том, что, во-первых, в США новый президент — сторонник мира; во-вторых, российские атаки стали в прошедший период все интенсивнее и все более заметно успешнее; в-третьих, чрезвычайно быстро ухудшающаяся гуманитарная ситуация на Украине, а к тому же приближается зима», — заявил он.

Ранее Сийярто обвинил Запад в глобальном расширении войны.