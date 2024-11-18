Президент Грузии отказалась признавать итоги прошедших выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с призывом провести в стране повторные парламентские выборы, так как считает, что прошедшее 26 октября голосование нельзя называть состоявшимся.

"Когда выборы в стране не состоялись, обязательным является, чтобы они прошли повторно в кратчайшие сроки", - сказала Зурабишвили на брифинге, добавив, что из-за выборов страна стоит на пути "дестабилизации и двоевластия".

Зурабишвили также призвала жителей страны не прекращать протест против итогов парламентских выборов.

"Общество должно продолжать свои действия по непримирению (с результатами выборов - прим. ТАСС) и свой протест. Я хочу отсюда поприветствовать людей, которые сегодня стоят на улице и, наверное, останутся ночевать. В первую очередь я хочу поприветствовать студентов, потому что они в любой стране являются силой прогресса, которая ведет свою страну в будущее", - подчеркнула она.

В Грузии оппозиция устроила шествие против результатов парламентских выборов

Как отметила глава государства, она собирается подать иск в Конституционный суд (КС) по делу о фальсификации выборов.