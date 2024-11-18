В Белоруссии прокомментировали разрешение США на удары вглубь РФ

Решение США разрешить Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России ведет к эскалации конфликта и ни один здравомыслящий человек не может поддерживать его. Такое мнение высказал посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник, передает ТАСС.

Он отметил, что Минск «всегда выступал за мир».

«Ни один здравомыслящий человек не может поддерживать решение, которое направлено на эскалацию этого конфликта. Те решения, которые, я надеюсь, в конечном счете не будут приняты, не могут быть поддержаны никем, кто в здравом рассудке», — добавил Рогожник.

По словам посла, действия США являются «негативным фактором, который не несет мир».

Дуда сделал заявление об атаке Москвы ракетами ATACMS

Ранее сообщалось, что Байден разрешил Украине бить вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что если это решение действительно было принято и доведено до Киева, то это «новый виток напряженности» в конфликте.