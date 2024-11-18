Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не стал проходить по красной ковровой дорожке по приезде на саммит G20, случайно свернув в другую сторону. Кадры с «проходкой» главы Белого дома можно было увидеть на официальной трансляции на сайте мероприятия.

На площадку для участников мероприятия вела красная ковровая дорожка под небольшим уклоном, в конце которой политики обменивались рукопожатиями с бразильским президентом и первой леди.

На видео можно заметить, как американский лидер, идя по ковровой дорожке, внезапно сворачивает в сторону. Байден не стал проходить мимо почетного караула. На этом кадры с политиком прерываются, а через несколько минут его показывают уже наверху, где он, выйдя из боковой двери, направился к бразильскому лидеру.

Это не единственный курьез, произошедший с 81-летним президентом в Бразилии. До этого сообщалось, что Джо Байден выступил на саммите G20, после чего развернулся и, перепутав направление движения, забрел вглубь тропического леса Амазонки. Соответствующие кадры появились в Сети в понедельник, 18 ноября.