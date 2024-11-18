Байден не прошел по красной дорожке на саммите G20, свернув не туда
Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не стал проходить по красной ковровой дорожке по приезде на саммит G20, случайно свернув в другую сторону. Кадры с «проходкой» главы Белого дома можно было увидеть на официальной трансляции на сайте мероприятия.
На площадку для участников мероприятия вела красная ковровая дорожка под небольшим уклоном, в конце которой политики обменивались рукопожатиями с бразильским президентом и первой леди.
На видео можно заметить, как американский лидер, идя по ковровой дорожке, внезапно сворачивает в сторону. Байден не стал проходить мимо почетного караула. На этом кадры с политиком прерываются, а через несколько минут его показывают уже наверху, где он, выйдя из боковой двери, направился к бразильскому лидеру.
Это не единственный курьез, произошедший с 81-летним президентом в Бразилии. До этого сообщалось, что Джо Байден выступил на саммите G20, после чего развернулся и, перепутав направление движения, забрел вглубь тропического леса Амазонки. Соответствующие кадры появились в Сети в понедельник, 18 ноября.