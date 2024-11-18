В Турции отреагировали на новости о плане Эрдогана по Украине

Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил, что информация о плане турецкого президента по завершению конфликта на Украине не соответствует действительности. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали в администрации турецкого президента, информация о том, что Эрдоган подготовил собственный «мирный план», который будет представлен на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии, является ложной. При этом там также добавили, что Турция поддерживает инициативы, направленные на дипломатическое завершение конфликта.

«Утверждение некоторых СМИ о том, что "Турция подготовила предложение по прекращению российско-украинской войны и что этот план будет представлен по случаю саммита G20", не соответствует действительности. Турция поддерживает дипломатические инициативы. <...> Но разделы о Турции в упомянутой новостной статье не отражают истины. Пожалуйста, не полагайтесь на заявления, сделанные не из официальных источников», — сказано в сообщении.

Президент Турции Эрдоган представит свой мирный план по Украине на саммите G20

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эрдоган готовится представить свой мирный план по Украине на саммите G20.