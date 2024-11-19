Туск анонсировал запуск в Польше "масштабного производства" боеприпасов

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о планах по запуску в стране масштабного производства боеприпасов и по строительству нескольких фабрик, соответствующий законопроект будет принят на заседании кабмина 19 ноября.

"Неслучайно, что сегодня мы примем решение о начале уже в больших масштабах строительства заводов [по производству боеприпасов] и об увеличении [мощностей] того, что уже работает", - сказал Туск перед заседанием правительства, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

Весной 2023 года предыдущее правительство Польши приняло Национальную программу создания резерва боеприпасов. Она предусматривает их закупку за рубежом, а также создание производственных мощностей внутри страны. Новые власти республики планируют выделить около 3 млрд злотых ($752 млн) на производство артиллерийских боеприпасов.