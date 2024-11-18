На Украине раскрыли подробности «плана стойкости» Зеленского

На Украине может быть создано Министерство объединения, сообщил президент страны Владимир Зеленский, передает издание «Украинская правда». Информация об этом содержится в так называемом «плане стойкости Украины», который будет представлен Раде.

Помимо создания нового министерства в плане, в частности, предполагается изменение подходов к мобилизации и рекрутингу, разработка и наращивание производства новейших образцов вооружения, защита энергообъектов и энергосистемы, привлечение внутренних и внешних инвестиций в украинскую экономику. Будут затронуты и вопросы надлежащей интеграции военных в социальную жизнь.

Ранее глава офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «план стойкости», о котором говорит Зеленский, должен поднять боевой дух жителей страны после победы Дональда Трампа на американских выборах. По его словам, которые приводит The Times, новый план Киева адресован не внешним партнерам, как в случае с «планом победы», а обществу.

Подоляк раскрыл подробности украинского «плана стойкости»

Уточняется, что украинцы опасаются возможного снижения объемов помощи со стороны Запада после прихода республиканца в Белый дом. Украина, по словам Подоляка, собирается нарастить производство вооружений, чтобы в дальнейшем снизить зависимость от партнеров.